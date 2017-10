Suspicion de fronde : Etonné, le HCCT démonte la rumeur Le bruit d’une fronde au niveau du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) a circulé dans les chaumières politiques de Dakar. Mais, au sein de l’institution, elle-même, on semble s’étonner tellement l’ambiance est tout autre. C’est en tout cas ce qu’a semblé rectifier un de ses membres, en l’occurrence Mouhamadou Barro.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Octobre 2017 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

« Les Hauts Conseillers des Collectivités territoriales ont été presque tous surpris de lire un article sur internet, évoquant une éventuelle fronde et une protestation contre un retard dans la délivrance de certains documents et de commodités liés à leur statut », a-t-il souligné.



Ne voyant visiblement rien de ce qui se dit, il a juré. « Je puis vous assurer que le climat de travail, de convivialité et de confiance qui règne au sein du HCCT, est très loin de la réalité que décrit... », dément le Président de la Commission de la culture, de la jeunesse et des sports du Haut Conseil des Collectivités Territoriales - HCCT.



Le natif de Mbour rappelle que « les quelques dysfonctionnements liés à la nouvelle création de cette institution, n'ont aucunement impacté le résultat remarquable produit par le HCCT ».



Pour preuve, un excellent rapport du Président Ousmane Tanor Dieng et du HCCT qui a été déposé sur la table du Chef de l'Etat, note le Haut conseiller.



Mieux, poursuit-il, les Hauts Conseillers de la majorité et de l'opposition travaillent en « parfaite intelligence, dans un climat serein, pour accompagner la dynamique de territorialisation des politiques publiques ».



Qui croire? Le temps nous permettra certainement d'y voir plus clair. Affaire à suivre.







La rédaction de leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook