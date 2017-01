Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sylves­ter Stal­lone : ses filles se confient sur le drôle de supplice qu’il leur fait subir Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 15:24 | | 0 commentaire(s)| Sophia, Sistine et Scar­let sont les trois filles de l’ac­teur Sylves­ter Stal­lone, et elles ont dévoilé une facette de leur papou­net que personne ne connais­sait jusqu’ici.

Sylves­ter Stal­lone est un peu moins présent sur le devant de la scène mais ses trois filles, Sophia (20 ans), Sistine (18 ans) et Scar­let (14 ans) sont bien déci­dées à prendre la relève. Elles étaient présentes l’an dernier aux Golden Globes où leur père avait remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle. C’est comme cela qu’elles ont été repé­rées pour deve­nir les prochaines Miss Golden Globes 2017. Samedi soir, elles seront donc en première ligne lors de la céré­mo­nie qu’a­ni­mera le présen­ta­teur Jimmy Fallon.



À cette occa­sion, elles ont accordé une inter­view au Holly­wood Repor­ter dans laquelle elles expliquent quel est le revers de la médaille quand on est la fille d’un mannequin et d’un acteur de la trempe de Sylves­ter Stal­lone. « On a grandi en tapant nos noms sur Inter­net, a raconté Sophia. On trouve des milliers de photos de nous… dont certaines que nous n’avions jamais vues. »



Pour les trois sœurs, la récom­pense obte­nue par leur père l’an dernier fut un moment fonda­teur car elles n’avaient jamais jusqu’ici saisi à quel point il était popu­laire, comme l’a expliqué Sistine. « Les gens s’en prenaient à lui ou deman­daient des auto­graphes et on se disait juste : “C’est simple­ment notre papa. Il n’est pas si cool que ça.” Mais on réalise main­te­nant à quel point c’est une figure incon­tour­nable à Holly­wood. »



Il a pour­tant tout mis en œuvre pour qu’elles comprennent très tôt de quoi il retourne. La première fois qu’elles ont vu Rocky, elles étaient « toutes petites ». Mais Sylves­ter Stal­lone fait en sorte que l’œuvre reste gravée dans leur mémoire jusqu’à la fin des temps : « À chaque fois que ça passe à la télé, il nous le fait regar­der », a dévoilé Sistine. « Il nous explique tout ce qu’on ne pouvait pas comprendre aupa­ra­vant », a ajouté sa sœur Sophia. Vous regret­tez de ne pas être un enfant de star ? Conso­lez-vous en vous disant que vous n’avez pas eu à regar­der Rocky pour la 746e fois avec les commen­taires de votre papou­net de 70 ans.



source: voici



