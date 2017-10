Syrie : Omar Omsen, le djihadiste franco-sénégalais est toujours actif

Alors que l’État islamique perd encore du terrain en Syrie, l’idéologie jihadiste continue à attirer des européens. Le principal recruteur français d’origine sénégalais, Omar Diaby alias Omar Omsen continue d'agir et a ainsi pu faire venir en Syrie une jeune Belge de 14 ans, maman d'un nourrisson de moins d'un mois, selon les informations de RMC. L'adolescente a été arrêtée en Turquie et renvoyée samedi en Belgique.



En recul sur le terrain, pas dans l'esprit de certains. L'idéologie jihadiste continue d'attirer de jeunes européens, notamment via le principal recruteur français, Omar Omsen, dont le groupe est proche d’Al Qaïda. C'est lui qui a réussi à faire venir Firdaous en Syrie. Cette adolescente belge de 14 ans avait disparu le 24 mai dernier avec un jeune Belge âgé de 25 ans et sa fille de 3 ans.



Signalée comme radicalisée par ses parents, elle n’avait pourtant plus de papiers d’identité. Pour voyager, elle a donc pris ceux d’une autre jeune fille. Fin mai, enceinte, l’adolescente a donc pris la route avec un belge de 25 ans qui a, lui, enlevé sa fille de 3 ans.



"Ils traversent l'Europe sans être inquiétés"



Pendant un mois, le couple avec l’enfant aurait traversé toute l’Europe en voiture sans être inquiété. C’est depuis la Grèce, l’été dernier, qu’ils auraient rejoint la Turquie en bateau. La frontière syrienne n’est ensuite qu’à quelques heures de route. Une fois dans le groupe d’Omar Omsen, Firdaous a rapidement voulu rentrer en Belgique. L’adolescente aurait finalement réussi à s’échapper enceinte de 8 mois et à passer la frontière turque avant d’être arrêtée, puis renvoyée ce samedi, en Belgique avec son nourrisson.



bfmtv.com