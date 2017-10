TER, CICAD et AIDB : visite guidée du Président Macky Sall et son homologue S.E.M. Roch Marc Christian Kaboré Le Président Macky Sall et son homologue S.E.M. Roch Marc Christian Kaboré, ont effectué une série de visites du TER, CICAD et le nouvel aéroport AIDB.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2017 à 11:30 | | 4 commentaire(s)|



