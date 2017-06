Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici TERRINE DE LOTTE AUX CREVETTES Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2017 à 14:55 commentaire(s)|

Recette par Carmencita du blog Cuisine gourmande de Carmencita Une entrée fraîche, une association de saveurs terre et mer savoureuse.

Difficulté moyenne

Plat de fête

30 min

Ingrédients (8 personnes) 1 oignon

1 moitié de mangue

1 dosette de safran en poudre

1 pincée de piment d' Espelette

Sel, poivre, huile

1 petite courgette

1/2 c à c de gingembre

350g de crevettes (déjà cuites)

6 œufs

20 cl de crème fraîche

15g de beurre

1 kg de lotte Préparation ÉTAPE 1 : Lavez la courgette et râpez -la sans l'éplucher.

Épluchez et coupez l'oignon très fin, faites le frire à feu doux, ajoutez le râpé de courgette laissez mijoter 5 min et réservez.

Salez et poivrez la lotte et faites cuire à la vapeur pendant 15min.

Beurrez un moule à cake. Préchauffez le four thermostat n° 5 (150°C).



ÉTAPE 2 : Mettez la lotte dans le bol d'un mixer et mixez pour obtenir une purée.

Décortiquez les crevettes et coupez en cubes. Épluchez la mangue, coupez en dés pas trop gros.

Fouettez les oeufs, ajoutez le safran, le gingembre, le piment d' Espelette, la purée de lotte, le mélange courgette oignon, la mangue sel et poivre, bien mélanger.

ÉTAPE 3 : Versez dans le moule à cake beurré, puis faites cuire au bain-marie et enfournez pour 1 heure.

Laissez refroidir et démoulez

Accompagnez d'une vinaigrette au citron et safran ou d'une ailloli ou mayonnaise pour les personnes qui n'aiment pas l'ail.





