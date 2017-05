TFM, 7 ans déjà !

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Mai 2017 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

iGFM – (Dakar) Il y a sept ans, jour pour jour, Me Abdoulaye Wade président de la République accordait à Youssou Ndour, à l’occasion d’une rencontre nocturne à la Présidence, l’autorisation à TFM d’émettre comme chaîne de télévision culturelle, après une longue lutte ponctuée par une pétition signée par des millions de Sénégalais.



C’était juste quelque peu avant la présentation de son single Redemption song le même soir au Thiossane, la célèbre boîte de nuit de la rue 10 et quelques heures avant la célébration du 29e anniversaire de la disparition de Bob Marley.

Il est plus de 23h00 cette nuit du 10 mai 2010, le Thiossane pris d’assaut par de nombreux journalistes de la presse privée et internationale et fans qui attendent avec impatience l’arrivée de la superstar sénégalaise pour la présentation de son single après la sortie historique d’un album purement reggae « Dakar-Kingston ». Cet album fut concocté sous la forte influence d’un certain Gaston Madeira, reggaeman convaincu, et la complicité de l’énorme Tyrone Downie, arrangeur de service pour un vibrant hommage au roi du reggae, Robert Nesta Marley aka Bob Marley décédé le 11 mai 1981 de la suite d’un cancer au Cedars of Lebanon Hospital à Miami (aujourd’hui Université de Miami Hospital) à l’âge de 36 ans.

Youssou Ndour n’est pas sur les lieux. Invité un peu plus tôt, en fin d’après-midi, par le Président Wade à se rendre au palais, pour discuter de la TFM restée coincée dans les travers présidentiels depuis 2008, après pourtant une autorisation accordée la même année avant d’être mise sous l'éteignoir. C’est au cours de cette rencontre à laquelle assistent le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye et Karim Wade, ministre d’Etat tout -puissant du ciel, de la terre et de l’énergie que le Président Wade lâche du lest. La suite, on la connaît. Youssou Ndour arrive vers une heure du matin au Thiossane, présente son single, avant d’envoyer le directeur général du groupe Futurs Médias de l’époque, Me Mamadou Diop et son conseiller en communication, chercher auprès de M. Moustapha Mamba Guirassy, ministre de la Communication, le sésame qu’un certain Dr Bacar Dia, son prédécesseur avait paraphé en … 2008. L’après-midi, la star annonçait la nouvelle sur sa radio RFM. En septembre 2010, Youssou Ndour inaugurait TFM. Charles FAYE

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook