THIES-Festivités Fête de l'Indépendance: Course d'ânes version 2017

Rédigé par Alain Lolade le 4 Avril 2017 à 09:10 | Lu 250 fois

La course d’ânes initiée chaque année par Ibrahima Ngom dit Sanokho, est inscrite dans l’agenda des festivités de la fête de l’Indépendance. L’événement se déroule au terrain qui jouxte les Manufactures des arts décoratifs et c’est pourquoi, il est dénommé, « mbamodrome » de Thiès. Suivez la première course de l’édition 2017