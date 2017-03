TIVAOUANE : La Ziarra Générale 2017 Célébrée ce dimanche

L’édition 2017 de la ziarra générale, visite de piété et de recueillement initiée en 1930 par Khalifa Ababacar Sy, se tiendra ce dimanche, à Tivaouane, sous l’égide du nouveau Khalife général des tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy "Al Amine’’, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



Réservée aux dahiras de la communauté tidjaniya, cette ziarra offre l’occasion aux disciples de se ressourcer et de s’abreuver aux sources d’El Hadji Malick Sy et de ses "mouhaddam’’ qui reposent dans la cité religieuse.



Serigne Babacar Sy, premier Khalife général des Tidjianes de 1922 à 1957, avait encouragé la promotion des dahiras, association regroupant les disciples.



L’édition 2017 se tiendra dans un contexte marqué par la disparition, le jeudi 15 mars 2017, de son fils Cheikh Ahmad Tidiane Sy "Al Makhtoum", cinquième Khalife général des tidianes, de décembre 2012 à 2017.



Lors de la précédente ziarra, célébrée le 10 avril 2016, son remplaçant à la tête du califat, alors son porte-parole, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, s’était réjoui de la forte mobilisation des fidèles tidjanes venus répondre massivement à son appel.



Le guide religieux leur avait recommandé la tolérance et la solidarité, les exhortant aussi à faire une introspection et une remise en cause perpétuelle dans la pratique religieuse.



Après le Mawlid ou Gamou qui commémore la naissance du Prophète de l’Islam Mouhamad, la ville de Tivaouane vivra donc, ce dimanche 26 mars 2017, son deuxième grand événement à l’occasion de la grande ziarra générale.



