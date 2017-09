TOURNOI UFOA: Les 18 Lions sans Pape Seydou Ndiaye

Le sélectionneur des Lions locaux a dévoilé la liste des joueurs devant prendre part au tournoi de l’Union des Fédérations ouest africaines de football (Ufoa). On note une grande surprise sur la liste des 18 Sénégalais retenus. Moustapha Seck a écarté son capitaine habituel, le gardien Pape Seydou Ndiaye.



Le portier de Niary Tally vient pourtant de prendre part au nul (2-2) de mardi à Ouagadougou, entre le Burkina Faso et le Sénégal en match de la 4e journée du groupe D des éliminatoires du Mondial 2018. Il était entré en jeu à la place de Khadim Ndiaye sorti sur blessure (69e). Le tournoi de l’Ufoa est prévu du 9 au 24 septembre au Ghana.



Gardiens : Pape Diatta Ndiaye (As Douanes), Cheikh Bamba Thioub (Jaraaf)



Défenseurs : Matar Kanté (Jaraaf), Youssoupha Konaté (As Douanes), Arial Benabent Mendy (Diambars), Ablaye Diène (Suneor), Mamadou Fadel Barry (Teungueth FC), Mohamed Kane (Génération Foot)



Milieux : Sidy Bara Diop (Génération Foot), Élimane Oumar Cissé (Diambars), Assane Mbodj (Jaraaf), Amadou Érasme Badiane (NGB), Alassane Ndao (Dakar Sacré-Cœur), Jean Rémi Bocandé (Gorée), Moussa Marone (Casa Sport), Daouda Guèye Diémé (Jaraaf)



Attaquants : Amadou Dia Ndiaye (Génération Foot), Moussa Kalilou Djitté (Niary Tally)



