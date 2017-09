Tabaski 2017: L'Apr félicite et encourage le Chef de l'Etat ( Communiqué )

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Septembre 2017 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|

A l’occasion de la célébration de fête de la Tabaski, le Président le Président de la République, Son Excellence Macky Sall a réitéré, lors de son message à la nation, son appel au Dialogue national, en tendant la main à nouveau à la classe politique, à la société civile et à toutes les forces vives, dans la continuité de son initiative inédite, lancée le 28 mai 2016 et de la consécration de la journée du Dialogue national.



Cette nouvelle initiative vient confirmer en illustrant avec éclat, sa volonté de consolider et de moderniser notre démocratie, par la construction de consensus forts, ainsi que sa détermination à renforcer l’Etat de droit et à promouvoir la bonne gouvernance.



Dès lors, l’Alliance Pour la République lui renouvelle ses chaleureuses félicitations et ses vifs encouragements, pour la constance de son engagement irréversible pour le dialogue, la concertation et l’échange avec tous les secteurs de la vie nationale, comme en témoignent les concertations autour du Ministre de l’Intérieur, les rencontres entre le Président de la République et l’opposition, les concertations sur l’Avenir de l’Enseignement supérieur, les Assises de l’Education, les concertations avec le secteur de la Santé, la signature avec les syndicats, du Pacte de Stabilité et de Croissance pour l’Emergence...



Pour notre parti, il convient de poursuivre cette dynamique, consolidante de notre démocratie et notre vivre ensemble. Ainsi, l’Alliance Pour la République, lui exprime son soutien sans réserve dans sa volonté de bâtir un Sénégal de paix, prospère et émergent et salue enfin, sa posture de respect des institutions de la République, de leurs prérogatives respectives et de la séparation réelle des pouvoirs.



Par ailleurs, l’Alliance Pour la République fustige avec la plus grande fermeté, les tentatives visant insidieusement à discréditer cet appel au dialogue, au mépris de toute objectivité, en voulant jeter le doute sur les Institutions de la République, notamment sur le Conseil Constitutionnel, la Cour Suprême, la CENA et notre système électoral de façon générale. De la même manière, l’APR déplore l’agressivité vaine, articulée autour de discours sans contenu, crypto-personnels, peu utiles au projet démocratique et à l’épanouissement d’une véritable citoyenneté dans notre pays.



L’Alliance Pour la République voudrait rappeler aux Sénégalaises et aux Sénégalais que notre système électoral est éprouvé et constitue un modèle de référence. En effet, il nous a valu deux alternances pacifiques en 12 années, au sortir d’élections libres, régulières et transparentes. Dans la même optique l’Alliance ne saurait accepter que ceux qui, par le passé, ont mis en péril notre système démocratique, tenté de pervertir le jeu normal de nos Institutions et même, tenté d’instaurer un mode de dévolution dynastique du pouvoir, s’érigent en donneurs de leçon, ou qu’ils veuillent aller au dialogue, en espérant y entendre uniquement l’écho de leurs propres voix ou de leurs fantasmes préoccupants et régressifs..





La consolidation de notre démocratie, la recherche de consensus forts et la promotion de la bonne gouvernance, constituent des principes qui guident l’action de tous les jours du Président Macky SALL, qui n’entend point s’écarter de cette ligne directrice qui vaut aujourd’hui à notre pays, un arsenal juridique et des cadres institutionnels dont l’efficacité n’est plus à démontrer et des places d’honneur dans les différents classements qui mesurent les progrès accomplis par les différentes nations du monde, en matière de démocratie, de bonne gouvernance et de transparence.



Dans cette perspective, après le référendum du 20 mars 2016 et les élections législatives du 30 juillet 2017, qui ont vu le peuple sénégalais renouveler sa confiance au Président Macky SALL et à la Coalition Benno Bokk Yakaar, il importe de travailler à consolider la modernisation de notre système démocratique et par le dialogue honnête et sincère, amplifier l’efficacité des réponses pertinentes apportées aux préoccupations prioritaires de nos concitoyens.



Enfin, l’APR invite le Président Macky SALL à maintenir sa porte ouverte, sa main tendue, et à garder intacte sa disponibilité pour un dialogue national de qualité, dans l’intérêt exclusif du peuple Sénégalais.

.



.

Dakar, le 3 septembre 2017

Le Porte-parole national

Seydou GUEYE



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook