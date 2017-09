Tabaski 2017 : Le Mouvement Rahma offre plus de 50 millions à la population de Kaolack

À l’occasion de la fête de Tabaski, le Mouvement « Rahma » sous la houlette de son président, par ailleurs ambassadeur itinérant, Mouhamed Ndiaye, a volé au secours des habitants de Kaolack.



Si de nombreux leaders du Saloum sont désormais abonnés à la « boîte vocale », ce dernier a, au nom du Chef de l’Etat, son Excellence Macky Sall, cassé sa tirelire pour apporter un soutien financier de taille aux populations de Kaolack.



C’est une enveloppe d’une cinquantaine de millions que Modou Ndiaye Rakhma a débloquée à l’occasion de la plus grande fête musulmane, pour accompagner ses compatriotes à cette occasion. Un acte de haute portée républicaine et citoyenne qui prouve, s’il en était encore besoin, que ce responsable est en permanence aux côtés des populations.



La cérémonie de distribution de cet appui aux bénéficiaires des 45 quartiers de Kaolack et du département, a été paraphée ce jeudi dans ladite commune.



« Au nom donc de toutes les kaolackois et kaolackoises, en tant que responsable politique « aperiste », nous témoignons à Modou Ndiaye Rakhma toute notre gratitude. Et nous l’invitons à persévérer dans cette voie de la solidarité et du social dans son compagnonnage, ô combien bénéfique pour les populations, avec le Président de la République Macky Sall », s’est réjoui le responsable apériste, Abdoulaye Khouma.







