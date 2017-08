Tabaski 2017 : Macky Sall offre des moutons et 80 millions de FCFA aux couches vulnérables A quelques jours de l’Aïd el Kébir, communément appelé au Sénégal, Tabaski, le chef de l’Etat, Macky Sall apporte son soutien à des familles vulnérables. Il a offert des moutons et une enveloppe de 80 millions de FCFA pour fêter la Tabaski.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2017 à 14:40 | | 0 commentaire(s)|

La déléguée générale à la Solidarité nationale et à la Protection sociale, Dr Anta Sarr Diacko, a procédé lundi, à la remise symbolique de ces dons à l’arrière-cour du lycée des Parcelles assainies, à Dakar. Au grand bonheur des bénéficiaires, qui ont vivement remercié le chef de l’Etat pour son geste.



Pour sa part, Dr Anta Sarr Diacko est revenu sur le sens de la démarche du Président Macky Sall. « Le Président Macky Sall est très sensible à la situation de la population sénégalaise. C’est pourquoi, à l’approche de la fête de Tabaski, il renoue avec la tradition en offrant des moutons à toute la population sénégalaise, mais plus particulièrement aux couches vulnérables », a-t-elle déclaré.







La rédaction de Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook