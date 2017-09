Tabaski 2017-Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, Khalife général des Mourides, tempère: "Que l'on n'acorde pas à cette division, des proportions qu'elle ne mérite pas" Pour cette édition 2017, les fidèles mourides ont honoré la prière de l'Aïd el Kébir sans le Khalife général des Mourides, absent des lieux. Serigne Sidy Mokhtar Mbacké et son porte-parole n'ont pas été aperçus sur les lieux.



Cela n'empêchera guère le Patriarche de Gouye Mbind, de délivrer son message habituel. par l'entremise de Serigne Fallou Abdou Khadre Mbacké. Il commencera par se féliciter de la concorde qui a été notée dernièrement au Sénégal, chez les musulmans dans la célébration des fêtes religieuses.



Le Khalife d'inviter et d'accepter tout le monde à accepter le choix des autres à faire référence à d'autres enseignements. " Que chacun sache que ceux qui n'ont pas fêté la Tabaski en même temps que nous, ne rteposent leur décision sur des bases acceptables !".



Il poursuit, tempérant les ardeurs des uns et des autres. "Cette division ne mérite pas qu'on lui accorde des dimensions qu'elle ne mérite pas. Qu'elle ne soit pas poussée jusqu'à des proportions démesurées, capables de créer la discorde ou le désordre. L'essentiel est de prier pour que Dieu accorde à chacun, le sacrifice consenti".



Et à lui d'espérer de lendemains meilleurs. " Un jour viendra, un de groupes rejoindra l'autre, estimant que son choix est plus judicieux ou qu'il se rende compte que c'est lui qui nageait quelque peu dans l'erreur. C'est à ce seul prix que nous pourrons maintenir la paix."

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Septembre 2017 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|





" Il a remarqué que ces dernières années, les musulmans jeûnent et prient ensemble lors des fêtes de Tabaski, Korité et gamou. Cela se justifie dès l'instant que les populations d'une même localité, ont naturellement la possibilité d'observer en communion la lune".



Le Khalife convoquera l'histoire liée à Ibn Abbas qui donne historiquement le droit à tout musulman, de scruter le ciel et de s'accommoder à ce que lui offrent la vision et autres aléas.







il rappellera aux mourides que leur mission est de travailler au nom de Serigne Touba pour l'Islam, avant de les inviter à respecter la cité religieuse et à ne jamais outrepasser les recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba sur ses terres.



il a signalé que ses recommandations ne sont autres que celles prodiguées par l'Islam partout ailleurs. Il termine son adresse en demandant de prier pour les les pélerins tout en demandant aux paysans dene pas oublier de s'acquitter de la Zakat.





Libération





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook