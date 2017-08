Tabaski : 468 000 moutons dont près de 325 00 importés, présents sur le marché (Dg de l’Elevage)

Les consommateurs sénégalais peuvent être tranquilles, le marché sera suffisamment approvisionné en moutons. Le Directeur de l’Elevage a confirmé les tendances déjà annoncée par le ministre, Mme Aminata Mbengue, qui a assuré qu’il y aura assez de moutons pour la Tabaski 2017.



« A la date d’hier (mercredi), nous avons enregistré, au niveau des 145 marchés suivis, un effectif de 468 000 moutons, renseigne le directeur de l’Elevage, Dame Sow. Si on compare à l’année dernière à la même période, on constate qu’il y a une différence positive de 188 000 moutons ».



Sur ce total, 324 900 moutons ont été importés de la Mauritanie contre 153 212 à la même date en 2016. A en croire Dame Sow, les indicateurs montrent que la situation de l’approvisionnement du marché évolue favorablement.



Concernant le marché de Dakar, qui est un important indicateur, 101 000 moutons ont été dénombrés, ce mercredi, contre 68 787 l’année dernière, à la même période, fait savoir M. Sow.



Au total, à l’heure actuelle, 217 000 moutons ont été dénombrés sur les marchés hebdomadaires et 250 000 sur les marchés quotidiens les plus importants. Suivant le directeur de l’Elevage, si cette tendance se poursuit, l’objectif de 750 000 moutons annoncé par le Ministre pour couvrir les besoins de la population, pourra être atteint.





Source : L’Observateur