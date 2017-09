Taco Afro Coiffure, un salon de coiffure afro et d’esthétique moderne, du gris anthracite et noir, au décor design et aux murs ornés de grands miroirs. Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2017 à 07:57 commentaire(s)| Taco Afro Coiffure a inauguré le lundi 18 Septembre son deuxième salon de coiffure afro et d’esthétique situé à Ouest foire en face la rue qui mène à la Brioche dorée. Rappellons que le premier est à dans le 10ème arrondissement de Paris, dans le quartier de Château d’Eau et à deux pas du métro Gare de l’Est.

Vous êtes reçue dans un salon moderne gris anthracite et noir, au décor design et aux murs ornés de grands miroirs. Toute l’équipe du salon est à votre écoute afin de vous conseiller et convenir de la technique à utiliser pour confectionner votre nouvelle chevelure.

Véritable temple de la beauté du cheveu afro, le salon vous propose des tissages minutieux, des défrisages impeccables ainsi que des confections de perruques sur-mesure.

Profitez également d’une pose d’ongles en gel ou d’une manucure experte afin de faire de votre rendez-vous une parenthèse de beauté ultime !





















Chez Taco Afro Coiffure, talents et savoir-faire sont au service de votre chevelure !





