Talla Sylla: "En 2005, j’avais montré la voie à Wade pour libérer Idrissa Seck de prison"

Talla Sylla parle encore d’Idrissa Seck. Ce samedi, lors de la clôture de Quinzaine de la Femme à l’auditorium de l’Université de Thiès, le maire a révélé avoir donné le secret à l’ancien président Me Wade pour libérer Idrissa Seck, emprisonné en 2005, à Rebeuss dans le cadre des chantiers de Thiès.



« J’ai vu le président Abdou Diouf une seule fois et j’étais avec des étudiants. Malgré ma proximité avec Me Wade et Viviane, je l’ai vu qu’une seule fois, pour lui dire que le mandat des députés ne devrait pas être prolongé et lui montrer la voie pour libérer Idrissa Seck, dans les liens de la prévention. C’était le 3 septembre 2005», a-t-il confié, sans plus de détails.



Dans son discours, Talla Sylla est revenu sur les fonds que lui a accordés chef de l'Etat pour la ville de Thiès. « Ceux qui veulent vous accompagner doivent éviter de vous considérer comme des instruments. Le chef de l’Etat nous a accordé un appui le 500 millions qui seront destinés aux femmes pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Cet argent peur servir de caution dans les banques », signale-t-il. Poursuivant, il a invité le chef de l’Etat à instaurer un gouvernement paritaire, à l’issue des Législatives, pour permettre aux femmes d’accéder aux financements et au foncier.



L’Observateur