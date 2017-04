Talla Sylla: "Idrissa Seck prenait ses déjeuners et ses dîners avec Macky Sall et son épouse (...) Je préfère avoir les poches vides avec la dignité de l'homme honnête"

On savait les deux hommes ne se piffent pas. Aujourd'hui, l'adversité entre Idrissa Seck et Talla Sylla a atteint presque un seuil de non-réconciliation. L'image de la célébration de la fête de l'Indépendance, avant-hier, en dit long. Assis côte à côte, ils ne se sont pas échangé de civilités, durant toute la durée de la cérémonie.



D'ailleurs, Idrissa Seck se tournait souvent pour commenter le déifié avec le gouverneur de la région de Thies, Amadou Sy. Dans l'Observateur de ce jour, Talla Sylla qui a rembobiné la genèse de leur différend, soutient que "dans cette affaire, c'est Idrissa Seck qui a posé le premier acte de la rupture". "Il n'aurait jamais dû m'attaquer publiquement, d'autant plus que j'avais parlé à Sidy Kounta, à son épouse Ndèye Penda Tall.



Je leur avait suggéré de dire à Idrissa de ne pas faire de sortie sans me parler d'abord. Il a fait sa sortie le jour où je suis rentré au Sénégal (de retour d'un voyage médical à Paris, Ndrl), comme s'il lui fallait éviter de me parler. Et pourtant, dans d'autre contextes, plus difficiles, il restait plus d'une année sans communiquer", explique le maire de Thiès, allusion aux accusations de trahison que lui collent Idrissa Seck et ses proches.



"Ils ont même dit que j'étais en conspiration avec Marième Faye Sall. Je n'ai pas vu Marième Faye Sall depuis juin 2010, jusqu'au dernier Gamou. Idrissa Seck prenait ses déjeuner et ses dîners avec eux. Un beau jour, il a choisi souverainement de partir.



Ses ministres sont restés dans le gouvernement. J'aurai pu le faire parce qu'aucun contrat ne me lie à Idrissa Seck. Quand j'ai été installé, j'ai dit que je serai au service exclusif des Thiessois Je préfère regarder le peuple droit dans les yeux, les poches vides avec la dignité de l'homme honnête", ajoute-t-il.

