Talla Sylla à Idrissa Seck : « l’arrogance est un défaut majeur qui conduit fatalement à des réussites mineures »

Les coups volent encore de plus belle entre Talla Sylla et Idrissa Seck. L’ancien enfant terrible de Dieuf Jeul a déversé philosophiquement sa bile sur « Mara » en lui faisant un sermon dans lequel il lui a lancé cette boutade de taille : «l’arrogance est un défaut majeur qui conduit fatalement à des réussites mineures ».

Talla Sylla qui se prononçait en marge d’un comité électoral élargi n’a pas raté le président de Rewmi. « Je suis d’avis que le Peuple doit être respecté, sinon l’attitude est arrogante. Vous savez l’arrogance est un défaut majeur qui conduit fatalement à des réussites mineures. Une réussite mineure étant un échec fatal pour un arrogant majeur. Pour le reste, qui vivra verra » a pesté Talla Sylla au micro de la RFM.



Avant d’enchaîner toujours avec la même véhémence : « nous avons un grand problème à Thiès. Idrissa Seck sera le meilleur adversaire pour nous. Idrissa Seck veut être président, il ne veut être ni maire, ni président du Conseil départemental, ni député. Elu maire, il disparait, élu président du Conseil départemental, il disparait, c’est des faits qui sont vérifiables ».



Talla Sylla ainsi garanti que la bataille contre Idrissa Seck aura bien lieu et sera féroce. « C’est lui qui va me faire face. J’ai déjà annoncé ma candidature depuis le 12 mars dernier 2017. De ce point de vue, sachez que tous ceux qui se présenteront auront le Peuple sénégalais en face d’eux, puisque notre ambition ce n’est ni d’élire Talla Sylla, ni un quelconque individu à Thiès, mais d’élire le Peuple puisque nous portons le message du peuple. Donc nous devons identifier des candidats qui seront les serviteurs exclusifs du Peuple sénégalais ».



Massène DIOP Leral.net