Talla Sylla aux conseillers municipaux de Rewmi: " Personne ne peut bloquer la ville de Thiès"

Renvoyée mardi dernier, faute de quorum, la première session budgétaire de la ville de Thies s'est finalement tenue hier. Sur les 80 conseillers, seuls 36 ont répondu présents, soit 20 conseillers de plus que nécessaire pour cette seconde convocation. En effet, depuis plus de deux ans, des sessions de la mairie sont reportées faute de quorum.



Des conseillers municipaux de Rewmi tentent de bloquer le fonctionnement de la mairie en refusant d'assister à certaines délibérations ou réunions du conseil municipal. "Quand la réunion est convoquée à 11 heures, 11 heures n'est pas le début de la mise en place de Conseillers. C'est le démarrage de la séance. Au bout de 15 minutes, je suis tenu de demander à la secrétaire de séance de procéder à l'appel. A chaque fois, je constate que le quorum n'est pas atteint", a expliqué hier, à la presse Talla Sylla. "Il y a un combat que je mène depuis je suis à la tête de cette ville. C'est le combat de la ponctualité", a lancé le maire de Thiès à l'endroit des absentéistes qu'il accuse de tenter de bloquer l'institution. "Il ne s'agit pas de bloquer une personne, il s'agit de bloquer la ville de Thiès. Mais, c'est peine perdue, personne ne peut bloquer la ville de Thiès. Le code général des collectivités locales ne permet pas de bloquer un Conseil. Le conseil élu à une responsabilité personnelle et individuelle. Il doit être présent par respect pour l'institution et par respect pour les population qui l'ont élu et prendre sa responsabilité", a-t-il lancé.

( Source : La Tribune)