"Talla Sylla est un délateur, un exécutant d'une tâche ignoble venant d'un donneur d'ordres" (responsable Rewmi)

La réplique est foudroyante. Les partisans d'Idrissa Seck n'ont pas attendu longtemps pour porter l'estocade à Talla Sylla, qui au détour d'une rencontre politique hier, a insinué en traitant son prédécesseur à la mairie de Thiès d'"arrogant", avant dire : "nous avons un grand problème à Thiès. Idrissa Seck sera le meilleur adversaire pour nous. Idrissa Seck veut être Président, il ne veut être ni maire, ni président du Conseil départemental, ni député. Elu maire, il disparaît, élu président du Conseil départemental, il disparaît, c’est des faits qui sont vérifiables".



"Talla Sylla ne mérite même pas notre attention. Néanmoins, nous lui demandons de revenir à la raison avant qu'il ne se soit trop tard. Il s'attaque tout le temps à Idrissa Seck et pourtant , ce n'aurait été ce dernier et par la grâce de DIEU, il ne serait jamais maire de Thiès", fait remarquer Manel Fall, responsable du Rewmi à Diourbel.



Et de ce dernier, il ne manque pas de rappeler : "Talla Sylla n'a jamais siégé au Conseil municipal de Thiès. Etant maire par la grâce de Dieu et la volonté de d'Idrissa Seck, au lieu de rendre à ce dernier la monnaie de sa pièce, en se mettant au service exclusif des thiessois, il préfère exécuter une tâche ignoble venant de donneur d'ordres. Mais, c'est peine perdue, car la tromperie et le mensonge ne dureront jamais".



Pour ce responsable rewmiste de Diourbel, Talla Sylla n'est rien d'autre qu'un "maire délateur qui n'a qu'une seule mission: salir un patriote qui œuvre pour la République. Talla Sylla, il aura une étonnante faculté de se convaincre de la sainteté de ses intentions et demain, il fera jour", souligne M. Fall.