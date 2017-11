Talla Sylla, maire de Thiès : “ Idrissa Seck a une mentalité d’esclavagiste”

Talla Sylla a décidé de mettre un terme à l’absentéisme qui règne au Conseil municipal de Thiès. Et pour ce faire, il compte exclure Idrissa Seck et ceux qui ne viennent jamais à la réunion dudit Conseil.



Ayant convoqué une session ordinaire ce dimanche, il l’a reportée, faute de quorum, jusqu’au jeudi 23 Novembre.

Sur les 80 conseils municipaux, seul 10 ont répondu présents. Le maire de Thiès signale n’avoir point été surpris puisqu’il a été informé que les conseillers du parti Rewmi allaient s’absenter. Mais loin d’être ébranlé, le leader de Fal Askawi fera remarquer qu’idrissa Seck a « la mentalité des négriers qui vendent des esclaves en Lybie. Il se comporte de la même manière avec les conseillers de son parti ».



Remerciant ceux qui ont répondu ce dimanche, à l’appel au travail du Conseil municipal qui devait débattre sur les orientations budgétaires, il s’est aussi excusé auprès des consultants qui devaient présenter le plan de développement de la ville de Thiès.



Dans ses révélations, Talla Sylla apprendra que «les conseillers du parti Rewmi avaient été instruits, lors d’une rencontre secrète (avec Idy), de boycotter cette session ordinaire. Malgré tout, je suis venu faire le travail pour lequel les populations m’ont élu » précise-t-il.



Dans son discours, il a invité les conseillers absentéistes à prendre leurs responsabilités, précisant qu’il prendra les dispositions pour les remplacer par leurs suppléants, surtout que certains conseillers n’ont jamais assiste à une réunion du Conseil municipal, depuis son installation en 2014. « Ces conseiller absentéistes mène une forme de guérilla contre la ville. Laquelle échouera, Thiès ayant toujours était plus forte que tous ceux qui s’étaient dressés contre ses intérêts. Cette fois également Thiès triomphera », avertit Talla Sylla dans l’Observateur.









Ndèye R. Thiane (stagiaire)