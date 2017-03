Tamaro Seydi revient éclatante

Naguère incontournable durant les grands rendez-vous du Dakar qui compte, la notaire s’était éclipsée à cause d’une maternité. Mais à présent que ses jumeaux sont bien sevrés, celle qui est devenue l’épouse du Ministre de l’Intérieur revient à nouveau sur la scène.



Toute ravissante, comme en atteste ces images où elle valorise certes, comme toujours, les habits de classe ; mais aussi le « Foudane » (Henné), bien africain. Juste au-dessus de ses pieds. N’est-elle pas Hal pulaar comme son époux ? Et puis celui-ci ne s’appelle-t-il pas Abdoulaye Daouda Diallo, ministre et responsable du parti présidentiel ?



