Tamba: : Les jeunes du 'PS des valeurs' de Koumpentoum lancent «Niaani bagne na» pour la libération de Khalifa Sall

Des jeunes du "Parti socialiste des valeurs" de Koumpentoum exigent la libération «immédiate» de Khalifa Sall. Selon « Le Quotidien », lors d’un rassemblement à la Salle des fêtes de la mairie, ils ont dénoncé l’emprisonnement du maire de Dakar et lancé le slogan « Niaani bagne na » pour dire non à «l’injustice».



Le responsable local des jeunesses socialistes estime que c’est parce que «le maire de Dakar a déjà prouvé qu’il contrôle la capitale et qu’il est très représentatif dans le reste du pays que le Président Macky Sall, incapable de faire face, a décidé de le mettre en prison».



Moustapha Dieng et ses camarades en déduisent que «c’est une affaire politique» et que, par conséquent, «la prison n’a rien à y faire». En présence de Libéraux, notamment de «karimistes», ces socialistes de Koumpentoum soulignent que les «crocs-en-jambe du pouvoir n’empêcheront pas une victoire de Khalifa Sall aux Législatives et à la Présidentielle».



laviesenegalaise