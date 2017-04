Tambacounda: Le camp du Maire Khoureyssi Thiam dénonce l’attitude des « partisans de Sidiki Kaba »

Après leur conseil municipal saboté par une fronde venant de certains conseillers municipaux très proches du ministre Sidiki KABA, le maire de la ville Khoureyssi THIAM a organisé une assemblée générale sur la situation actuelle de leur institution municipale.



Une rencontre à laquelle ont pris part 137 chefs de villages qui tous, ont tenu à répondre à l’invitation de leur édile. Ces derniers qui se sont tous succédé au micro, ont tenu à être clairs avec les populations, tout en réitérant leur disposition à accompagner leur maire Khoureyssi THIAM pour la réussite de toutes les actions de développement que ce dernier ne cesse de mener, et qui ont fini d’ailleurs d’impacter sur le vécu des populations .



Ces chefs de villages , responsables de mouvements associatifs, responsables de groupements de femmes, élus locaux , autorités qui ont félicité le maire, et qui soulignent que l’heure est au travail mais pas aux invectives, se sont dit décidés à accompagner leur maire pour une réussite totale de sa mission, au sein de leur institution municipale.



Toutefois, les populations présentes à cette importante rencontre, n’ont pas manqué de fustiger le comportement antirépublicain et honteux de certains conseillers municipaux qui oublient que la politique n’a pas sa place au niveau de leur mairie. Poursuivant, les populations déclarent, que ces soit- disant conseillers ne gèrent que leurs intérêts propres, c’est-à-dire qu’ils ne pensent qu’à se remplir les poches, et ce, au détriment de toutes les actions de développement initiées par l’édile de la ville.



Les chefs de villages ont loué le comportement responsable de leur maire, qui a aussitôt levé la séance de leur conseil municipal, qui portait sur les débats d’orientation budgétaire , lorsque ces frondeurs ont voulu perturber les travaux .Et ce que les populations regrettent surtout face à ce comportement irresponsable de certains conseillers, est que ces derniers ne se sont pas gênés de le dire haut et fort et à qui veut l’entendre, qu’ils sont derrière le ministre de la Justice Sidiki KABA pour faire bloquer toutes les actions de développement initiées par l’actuel maire Khoureyssi THIAM.



Ce qui est surtout regrettable est, qu’à chaque fois qu’il y a conseil municipal, il est reproché au ministre d’anticiper avec les jeunes en convoquant des rencontres, une manière de saboter la tenue du conseil municipal, et plus grave, ces conseillers municipaux s’offrent même ce luxe d’empocher 150 Mille francs cfa de leur responsable, rien que pour vouloir mettre à feu et à sang la mairie et la ville de Tambacounda.



En tout état de cause, les partisans du maire eux, sont formels qu’ils ne se laisseront nullement distraire par de tels comportements .Ils travaillent plutôt à développer la ville. Mieux, à accorder une large majorité au président Macky SALL au niveau de l’assemblée nationale , et pour sa réélection dès le 1er tour pour les prochaines présidentielles, ont souligné les populations présentes en masse pendant cette assemblée générale..