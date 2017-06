Tambacounda : Plus de 100 mm de pluies enregistrés, un mort et beaucoup de maisons sous les eaux

La commune de Tambacounda a enregistré de fortes précipitations dans la nuit du mercredi au jeudi et dans la matinée d’hier.



Les quelques centaines de millimètres enregistrés dans la commune n’ont pas été accueillis par le sourire ; le bilan est lourd de conséquences, car un enfant de moins de 10 ans a été retrouvé noyé dans les eaux au quartier Pont 3, en plus des nombreuses maisons déjà sous les eaux le long du Mamacounda, rivière qui traverse la ville. Un septuagénaire, regard hagard, crie au secours : « j’ai toute ma maison et mes bagages dans les eaux ».



