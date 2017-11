Tambacounda : Un maçon s’évade de la prison pour retenir ses épouses qui menaçaient de divorcer

Tama Bindia s’est évadé le 16 novembre 2017, de la prison de Tambacouda (Est), où il purge une peine de trois mois de prison ferme pour vol de deux ordinateurs. Il a été arrêté quelques heures plus tard et jugé hier, pour ce délit. A l’audience, le prévenu a reconnu les faits et expliqué son acte par le désir de rencontrer ses deux épouses, qui menaçaient de le quitter.



«J’avais un problème de manage urgent à régler, s’est-il excusé. Mes deux épouses menaçaient de divorcer. Un problème que je ne pouvais régler en restant en prison. J’ai alors décidé de m’évader en escaladant le mur de sécurité.» D’après « L’Observateur », Tama Bindia a été condamné une nouvelle fois à 3 mois ferme.