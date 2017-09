Tambacounda: Un puisatier retrouvé mort dans un puits

Salif Fofana, âgé de moins de 35 ans, puisatier de son état, ne savait pas qu'il avait rendez vous avec la mort. Ce Malien, marié et père de 4 enfants, a péri dans un puits au quartier Saré Modou de Tambacounda. Après plus de 6 tours d'horloge de recherche par les éléments de la 61e compagnie d'incendie et de secours des Sapeurs-pompiers, aucune solution de sortir le puisatier Fofana de ce puits d'une profondeur estimée à plus d'une trentaine de mètres, n'a été possible.



C'est ainsi que les autorités administratives, de commun accord avec les parents de la victime, ont décidé de refermer tout bonnement le puits. Car les risques d'assister à plusieurs éboulements dans ce puits étaient réels. Les éléments des sapeurs qui ont essayé d'enlever la terre qui l'avait totalement enseveli, n'ont pas pu continuer cette opération difficile et très risquée. Ils se sont rendus compte de la configuration de l'endroit, qui peut céder à tout moment, précise le lieutenant Guillaume Coly, commandant de la 61e compagnie.





L'As