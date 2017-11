Tambacounda : Un ressortissant guinéen condamné à 10 ans de prison pour viol d'un bébé

Le Tribunal d’Instance des flagrants délits de Tambacounda, a condamné vendredi dernier, à 10 ans de prison ferme, Saliou Camara, un ressortissant guinéen accusé d’abus sexuel sur un bébé de 3 ans.



Les faits ont eu lieu le 3 novembre dernier vers 22 heures au quartier Quinzambougou, informe L’Observateur. Cette nuit-là, S Camara, mécanicien de profession s’était engouffré dans la maison des voisins, avant de s’inviter dans la chambre de la dame B.S. Il y a trouvé le bébé de la dame âgée de 3 ans et le grand frère de celle-ci âgé de 6 ans, qui dormaient. Piqué par on ne sait quelle mouche, il a jeté son dévolu sur le bébé. Là, il ôte les habits du bébé et s’est mis à frotter son sexe sur elle jusqu’à éjaculer. Au même moment, la dame qui s’était momentanément absentée de sa chambre, revient. Elle surprend l’intrus dans la pièce. S.Camara a pris ses jambes à son cou. Alerté par les cris de détresse de la dame, le voisinage accourt et maîtrise le mis en cause, avant de le livrer à la police.



Face aux limiers, S. Camara a confessé son crime. «Cette nuit, j’ai trouvé le bébé qui dormait, elle avait les jambes écartées. Cela m’a tenté et je me suis mis à frotté mon sexe jusqu’à l’éjaculation. En réalité, j’ignore ce qui m’est arrivé, car j’avais l’habitude de soulage ma libido chez les prostituées », a-t-il expliqué. À la barre du tribunal de Tambacounda où il a été attrait vendredi dernier, Saliou Camara s’est rétracté, brandissant des arguments cousus de fil blanc.



Pour Mamadou Diao, le substitut du procureur, il est constant que le prévenu avait avoué son forfait à l’enquête préliminaire, invoquant « Satan ». Au terme de son réquisitoire, le parquet a requis la peine maximale (10 ans de prison). Il sera suivi dans sa logique par le tribunal. Du coup, le prévenu, Saliou Camara, ne humera l’air de la liberté qu’en 2027.







