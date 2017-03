Tambacounda: l'élève de Terminale perd le contrôle de la voiture et tue deux personnes Ousmane Konaté, un élève en classe de temrinale au lycée Mame Cheikh Mbaye de Tamba a percuté cinq personnes au volant de sa voiture. Bilan, deux morts et trois blessés graves. Il est actuellement placé en garde-à-vue pour homicide involontaire.

La capitale orientale est une nouvelle fois secouée par un mortel accident de la circulation. Ousmane Konaté, âgé de 22 ans à bord du véhicule de son grand-frère, débarque sur l'avenue Léopold Sédar Senghor en roulant à une vitesse excessive.



A hauteur du cimetière musulman du quartier Médina Coura, le jeune écolier est surpris par l'irruption d'un vieux qui cherchait à traverser la route. Manoeuvrant pour l'éviter, l'inexpérimenté chauffeur perd le contrôle du véhicule qui dérape.



Dans sa course folle, le véhicule la voiture ravage tout sur son passage, véhicules et motos-Djakarta sont tous endommagés. Et lorqu'il parvient à immobiliser son véhicule, le constat est accablant, près de cinq personnes qui ont été fauchés se retrouvent gravement blessés.Par malheur, deux entre elles succomberont à leurs blessures à l'hôpital régional de Tambacounda où les trois autres souffrant de graves fractures ont été internées.



Constatant l'accident, les limiers du commissariat urbain de Tamba ont arrêté et placé en garde-à-vue le jeune Ousmane Konaté pour homicide involontaire en attendant d'être livré à la justice.



source: direct info

