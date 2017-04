Tambacounda, l'hôpital régional a reçu 29 blessés et 8 corps non identifiés Après le terrible incendie qui a ravagé une bonne partie du Daaka de Médina-Gounass, 29 blessés ont été évacués au centre régional hospitalier de Tambacounda. L'un d'entre eux a succombé à ses brûlures et 8 corps non encore identifiés ont été déposés à la morgue de l'hôpital.

Peu de temps après que l'incendie a été maîtrisé au Daaka de Médina Gounass situé à 80 km de Tambacounda, le personnel soignant de l'hôpital régional et des autres postes de santé de la commune, ont été mobilisés pour accueillir les blessés.



D'après des sources, 4 blessés ont été évacués à Dakar parce que leur Etat est jugé extrêmement critique. Selon Ibrahima Dionne, chef du service des soins infirmiers, le service des urgences continue de fonctionner sans interruption. Il indique "qu'en cas de brûlure, l'urgence est d'assurer l'équilibre hydroélectrique. Ce qu'on craint, c'est la déshydratation. Et le plus souvent, c'est cette déshydratation qui emporte les blessés d'incendie. Heureusement, le médecin réanimateur est en train de tout tenter pour les tirer d'affaires. Ce qui permettra de voir ceux qui devront impérativement être transférés vers d'autres structures plus spécialisées".



Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a remis une enveloppe de 10 millions de francs CFA à la structure sanitaire régionale pour la prise en charge des malades. Les autorités médicales soulignent que plus d'une dizaine de médecins ont été mobilisés ainsi qu'un nombre important d'élèves du Centre de formation en santé de Tambacounda.



A signaler aussi que 16 véhicules sont partis en fumée lors de l'incendie. Le député-maire de Tambacounda, Mame Balla Lô a annoncé que toutes les manifestations prévues pour accueillir le chef de l'Etat en partance ce vendredi pour le Daaka, sont annulées.

source: l'AS

