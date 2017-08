Tambacounda : la tête de liste d’une coalition arrêtée... pour «offense » au Sous-préfet de Koussanar

Samba Ndao, tête de liste du département de Tambacounda de And Saxal Ligguey, coalition dirigée par Aïda Mbodj, a été arrêté par la gendarmerie et déféré au parquet, suite à une plainte du Sous-préfet de Koussanar. Son tort, c’est d’avoir accusé ce dernier d’être un militant de l’Alliance pour la République.



Les faits remontent au lendemain des élections législatives du 30 juillet. Ce jour-là, raconte L’Observateur, Samb Ndao, 40 ans, gérant du forage local, avait débarqué à la Sous-préfecture, pour vérifier les résultats du scrutin.



Une visite qui a viré au vinaigre, puisque le candidat d’And Saxal Ligguey, sommé de quitter les lieux, aurait refusé d’obtempérer. Et sur ces entrefaites, qu’il a accusé le sous-préfet d’être d’un militant de l’Apr. Se sentant offensé, ce dernier a aussitôt porté plainte pour laver son honneur.



Convoqué à la brigade de gendarmerie de Tambacounda, M. Ndao a été entendu puis placé en détention, avant d’être déféré le lendemain au parquet. Mais le procureur de la République n’a pas jugé utile de le placer sous mandat de dépôt. Samba Ndao a donc bénéficié une liberté et sera jugé le 23 août devant le tribunal correctionnel, apprend-on.







