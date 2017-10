Tanor Dieng à Macky Sall: "Benno Bokk Yakaar est un gage de stabilité pour le pays"

Recevant chez lui le Président Macky Sall, venu lui présenter ses condoléances hier, suite au décès de sa sœur, Adja Bamby Dieng Dione, Ousmane Tanor Dieng en a profité pour lui renouveler sa confiance et celui de son parti.



«Je vous manifeste encore notre confiance, c’est le plus important dans une relation », a-t-il dit, tout en soulignant que « même entre frère et sœur, s’il n’y pas confiance, on ne peut rien faire ensemble, mais s’il y a des relations de confiance, on peut aller le plus loin possible ».



«Nous savons que vous avez confiance en nous, nous savons aussi que ce que nous faisons, au-delà de nos personnes, nous le faisons pour le pays, je suis convaincu que Benno Bokk Yakaar est une gage de stabilité pour le pays, et sans stabilité et sécurité, on ne peut rien faire», a-t-il ajouté.



Poursuivant, le secrétaire général du Parti socialiste a aussi réaffirmé son engagement et son soutien au chef de l’Etat, n’en déplaise à certains. «Je vous ai observé et je sais que ce que vous faites est bénéfique pour le pays, c’est pour cela que je suis avec vous, fait-il savoir. Et je sais la difficulté de la tâche de président de la République, s’il ne craint pas Dieu, un Président peut faire tout ce qu’il veut, sans qu’il y ait trop de conséquences. Je sais aussi comment sont les Sénégalais, le Sénégal est le pays le plus difficile à gouverner, mais le Sénégalais encore plus.»



Selon L’Observateur, le Président du Hcct n’a pas manqué de remercier ses camarades de parti et militants pour leur présence et leur soutien en cette douloureuse circonstance.