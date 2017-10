Tanor convoque “ses” Secrétaires de Coordinations en réunion ce samedi, pour “chasser” Khalifa et Cie Depuis quelque temps, la rumeur est sur toutes les lèvres. L’exclusion de la bande à Khalifa Sall semble être une réelle affaire. Plus le temps passe, plus les choses semblent si claires.



Ce vendredi, le journal L’As annonce que le Secrétaire général national du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng, a convoqué, demain samedi, tous les Secrétaires de Coordinations du Parti à une rencontre. Pour nos confrères, Tanor veut, sûrement, préparer le terrain, en attendant la réunion du Bureau politique, au mois de novembre prochain.



Que ce soit Barthélémy Dias, Bamba Fall ou encore AÏssata Tall Sall, tous minimisent cette menace d’exclusion. Et, attendent d’être saisis pour se faire entendre, ont-ils l’habitude dire.



