Tanor sur l'Affaire Bamba Fall et Cie: “C'est ridicule de parler de règlement de comptes”

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2017 à 10:16 | | 2 commentaire(s)|

“C'est ridicule de dire que ce qui se passe au sein du Parti socialiste est un règlement de comptes. C'est vraiment le genre d'argument qui n'a aucun intérêt. Ce dont il s'agit, dans le cadre de cette affaire, c'est de faire la lumière sur quelque chose qui s'est produit à la maison du Ps. Les gens sont venus en réunion, ils ont été agressés. Certains ont été blessés, des armes ont été brandies. Et il n'y a pas de responsable ?”, s'interroge le Secrétaire général du Parti socialistes qui rencontrait ses militants ce week-end à Mbour. Des propos rapportés par “Enquête”. Il réagissait sur l'affaire qui vaut à Bamba Fall et quelques proches de Khalifa Sall, une incarcération à la prison de Rebeuss.



“Ce ne sont pas des anges qui sont venus faire ça. Nous voulons, à travers la plainte que nous avons déposée, savoir ceux qui se cachent derrière ces attaques. La justice est en train de faire son travail. Elle peut dire qu'elle n'a pas pu identifier celui qui l'a fait. En ce moment, il n'y aura pas de problème. Maintenant, si elle identifie les gens qui l'ont fait, qu'ils subissent les rigueurs de la loi. C'est cela qui est normal. Nous avons agi en âme et conscience”, tranche Ousmane Tanor Dieng.



