Tanzanie: 9 personnes meurent après avoir consommé de l’alcool illicite

Quand la consommation de l’alcool tourne au cauchemar. Dar es-Salam, la capitale de la Tanzanie, a enregistré au moins 9 morts et plusieurs autres personnes hospitalisées, après avoir tous consommé un alcool de »mauvaise qualité ».



La liqueur consommée contenait un produit chimique industriel appelé «GV» Gentian violet, un colorant antiseptique, normalement utilisé pour traiter les infections de la peau. C’est ce produit chimique qui est suspecté d’avoir causé la mort des 9 personnes, selon les autorités locales.



Alors que les boissons locales sont généralement fabriquées à l’aide de graines, de céréales ou de légumes par les populations, certains revendeurs de ces boissons sont accusés d’associer des produits chimiques mortels, dans le but de rendre la liqueur plus concentrée et attirer davantage de clients.



Les rapports indiquent que la boisson locale appelée le gongo, est consommée plus que toute autre liqueur parce qu’elle est moins chère que les »pépites commerciales ».