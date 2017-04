Tanzanie: Coups de fouet et badigeonnage à la bouse de vache à un jeune homme qui insultait sa mère

Les femmes d’un village tanzanien ont infligé un châtiment exemplaire à un jeune homme qui insultait régulièrement sa mère en public.



Il y a des punitions dont on se souvient toute sa vie. Celle qu’ont infligée les femmes d’un village de l’ouest de la Tanzanie à un jeune homme qui avait osé manquer de respect à sa génitrice en public, en fait partie.



L’histoire se passe dans le village de Kisungamile, dans le district de Kalambo, non loin de la Zambie et de la RDC. Excédées par le comportement d’un grand garçon de 26 ans qui insultait régulièrement sa mère, des femmes ont décidé de lui infliger une punition publique.



Après avoir ligoté le malappris, ont rapporté des médias tanzaniens, elles l’ont enduit de bouse de vache, non sans lui en faire goûter un peu. Puis le garçon a dû parader à travers le village, les parties intimes tout juste cachées par un morceau de tissu, accompagné de chants condamnant son attitude.



Et on ne peut pas dire que le jeune homme ait bénéficié de la solidarité masculine. « Les sanctions infligées à ce jeune homme par les femmes, moi je ne peux que les approuver », a acquiescé le chef du village, Dida Musa, cité sur le site internet du quotidien Malunde.



Pour finir, il s’est vu administrer quinze coups de fouet et a été obligé de donner aux femmes du village une chèvre, un sac de farine de maïs et un litre d'huile de cuisine.



Une punition visiblement ancestrale dans l’ethnie fipa, selon Malunde. En tout cas, mémorable.



Avec AFP

