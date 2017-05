Tanzanie: une trentaine d'enfants périt dans l'accident d'un car scolaire

Le bilan est lourd, au moins 30 enfants sont morts samedi dans l’accident d’un car scolaire dans le nord de la Tanzanie, dans la ville de Karatu, région d’Arashu.



Le véhicule transportant de nombreux élèves de l‘école primaire Lucky Vincent à Arusha s’est renversé, deux professeurs et le chauffeur du car ont également succombé à ce drame, a annoncé le directeur de l‘école.



“Nous avons perdu 29 élèves, deux membres de notre personnel et le conducteur est mort aussi”, a déclaré Innocent Mushi, directeur de l‘école primaire Lucky Vincent d’Arusha. Douze garçons et dix-sept filles sont morts", a-t-il précisé.



L’accident s’est produit samedi matin. Le bus est sorti de la route, et s’est écrasé dans la rivière Marera, dans le district de Karatu. Les élèves, en dernière année de premier cycle, âgés de 12 à 14 ans, étaient en route pour passer des examens blancs, en vue de postuler à des écoles secondaires.



Le président John Magufuli a présenté ses condoléances aux familles.



“Cet accident anéantit le rêve de ces enfants qui se préparaient à servir la nation. C’est une douleur immense pour les familles et pour la nation entière”, a déclaré le Président tanzanien dans un communiqué.



Les secours s’organisent pour tenter d‘évacuer les blessés du bus. Selon les dernières informations, le bilan serait de 34 morts et plusieurs blessés.



