Tapha Gaye : « Moi et des Lionnes souffrons de diarrhée, car nous mangeons très mal »

(Bamako) Selon l’entraîneur national de l’équipe féminine de basketball du Sénégal, Moustapha Gaye, des Lionnes ont la diarrhée depuis qu’elles sont arrivées à Bamako, pour les besoins de l’Afrobasket 2017.

Les raisons: « On mange mal, l’alimentation n’est pas bonne. Je ne mâche pas mes mots, on souffre », a-t-il affirmé à la fin du match contre le Mozambique (76-67). « Aminata Fall en fait partie raison pour laquelle, elle n’a pas encore joué. D’autres sont également dans la même situation y compris moi », a-t-il précisé.

Cette situation inexplicable semble être la cause de la mauvaise deuxième période des Lionnes. Ceci pourrait même se répercuter tout au long du tournoi. Le technicien a bien fait d’alerter.

Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial Igfm à Bamako)



