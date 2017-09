Tapha Guèye met en garde le lion de Guédiawaye : « Que Balla Gaye 2 travaille dur, sinon … » Deuxième tigre de Fass et directeur technique de l'écurie de Fass, l'ancien grand champion de la lutte sénégalaise a mis en garde Balla Gaye 2, prochain adversaire de Gris bordeaux, en lui conseillant de travailler très dur, au risque d'avoir « des surprises désagréables ».

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2017 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

«Je ne reviendrai pas sur l’histoire du contrat qui lie Fass à Luc Nicolaï. L’écurie a bel et bien signé un contrat avec le promoteur pour le combat entre Balla Gaye2 et son poulain Gris Bordeaux. D’ailleurs, ce dernier a, lui-même, apposé sa signature sur ledit contrat », a d’abord précisé Tapha Guéye, interrogé sur la sortie de Gris Bordeaux, dans Sunu Lamb du samedi, disant qu’aucun contrat ne le liait à Luc Nicolaï.



Ensuite, le directeur technique et membre très influent du staff de Fass de revenir sur le combat prévu le 1er janvier 2018, entre le 3éme tigre de Fass et le Lion de Guédiawaye.



« Entre Double Less et notre famille, c’est une très longue histoire que tout le monde connait. Il a passé plusieurs années chez nous, à la maison. Alors, son fils Balla Gaye 2 est comme un fils pour moi et nous entretenons de bonnes relations.



Mais, pour ce combat contre Gris Bordeaux, je vais préparer mon poulain dans les meilleures conditions, je vais l’accompagner jusqu’au jour-j, je vais l’amener au stade avec le grand espoir de rentrer avec la victoire. C’est un combat très important pour Gris Bordeaux et pour l’écurie Fass. Balla Gaye 2 revient de deux défaites devant Bombardier et Eumeu Séne pendant que Gris a été humilié par Modou Lô. Cela suffit pour camper le sujet et avoir une idée sur les enjeux de ce duel très attendu. Mais je demande à Balla Gaye de travailler dur, très dur même. Sinon, il pourrait avoir des surprises désagréables. Il y aura de la boxe et de la lutte pure. Gris va lui apprendre à lutter et à boxer ».



Sunu Lamb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook