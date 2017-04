Tapha Tine: « Je ne peux pas refuser Sa Thiès et Boy Niang 2 »

Jeudi 20 Avril 2017

Dans un entretien avec IGFM, Tapha Tine parle de ses potentiels adversaires et estime que son combat contre Sa Thies ou Boy Niang 2 est logique.



« Je pense que je ne peux pas refuser Sa Thies et Boy Niang 2 et très franchement, ils ont fait leurs preuves. Ils méritent d’être à ce niveau, ce sont de grands champions. C’est normal que chaque année, 4 ou 5 jeunes intègrent ce cercle, car cela ne fait qu’enrichir la lutte. Mais, on doit également permettre aux poids lourds de lutter deux fois dans l’année, pour éviter les saisons blanches. Il faudra revoir cette formule. »

