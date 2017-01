Tapha Tine, en veilleuse depuis ses derniers revers : qui pour sauver le champion du Baol ? Le fils de Refane n’est pas encore sorti de ses déboires depuis qu’il a été battu lors du tournoi de la Tnt. Tapha Tine qui était un lutteur plébiscité ne voit plus le bout du tunnel depuis quelques temps. Ses potentiels adversaires sont là, mais jusque-là, rien, et l’on est tenté de se poser la question de savoir qui va sortir Tapha Tine de ce trou.

Le fils e Baol n’a pas toujours de combat jusqu’à présent. Très sollicité au début de la saison, Tapha Tine reste sans adversaire depuis quelques moments. Il n’arrive plus à avoir de combat alors que ses adversaires sont là, très nombreux à l’attendre. Mais actuellement, il est en veilleuse et son seul souhait et d’en découdre avec ses pairs.



Son combat avec Balla Gaye 2 et gris bordeaux ont un temps navigué sur les lèvres des amateurs de lutte ; mais jusqu’à présent, rien ne s’est concrétisé. Certains promoteurs ont mêmes essayé de concocter ce duel, mais un problème de cachet, à l’origine du non tenu de ce combat, a persisté. Et actuellement, Tapha Tine traverse une période de trouble.



Il n’arrive pas à décrocher le moindre combat. Son sauveur n’a pas encore fait surface ni un adversaire connu pour lui ne se trouve être. A ce que l’on sache balla Gaye 2 n’est toujours pas disposé à lui accorder un combat revanche. Ni Gris Bordeaux qui ne songe pas livrer bataille face au géant du Baol.



