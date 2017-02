Tchad: Pourquoi Idriss Deby ne quitte-t-il pas le pouvoir ?

Le président Tchadien Idriss Deby a déclaré au cours d'une conférence de presse à N'Djamena que la division des Tchadiens et la haine qui est entretenue dans le pays, ne le rassurent pas pour quitter le pouvoir.



Il a appelé les Tchadiens à œuvrer à renforcer l'unité nationale pour stabiliser leur pays. "J'ai consacré toute ma jeunesse et ma vie à ce pays-là. Je n'ai pas connu une vie de jeunesse. Je n'ai vu que du sang et des jeunes Tchadiens mourir. J'aurais bien souhaité me retirer et me reposer si vous Tchadiens êtes capables demain de ne pas vous affronter entre vous, de ne pas semer la haine ou de ne pas vous entre-tuer" , a poursuivi M. Idriss Deby. Selon le président tchadien, la campagne présidentielle de 2016 a démontré "la division nette du pays", "la haine qu'on cultive sur Facebook et dans les journaux".



Idriss Deby est arrivé au pouvoir par un coup d'Etat contre Hissène Habré en décembre 1990. Il est ensuite désigné président de la République du Tchad le 28 février 1991 après l'adoption de la Charte nationale. Il remporte les élections présidentielles de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016.



Source bbc