Tchad: les nouveaux hommes d’Idriss Deby

Le départ de Moussa Faki Mahamat pour la présidence de la Commission de l'UA a constitué l'occasion pour Idriss Deby de réformer son équipe gouvernementale. Si les secteurs stratégiques de la Défense et de l'Intérieur n'ont pas été emportés par la vague, de nouvelles têtes font leur entrée au gouvernement sur fond de crise économique et de contestation.

Les choses se sont accélérées ces derniers mois. Après le limogeage de Mbogo Ngabo Selil, désormais ex-ministre des Finances et du Budget, l'élection du chef de la diplomatie tchadienne à la présidence de la Commission de l'Union africaine a précipité un remaniement ministériel, plus large qu'attendu.



Avant de s'envoler pour le sommet du G5 Sahel de ce lundi 6 février à Bamako, Idriss Deby Itno a tenu à faire des aménagements dans son équipe gouvernementale. Voici les nouveaux hommes d'Idriss Deby.



Un ancien ambassadeur à la tête de la diplomatie tchadienne



Aux affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat cèdera son poste à Hissein Brahim Taha, auparavant ambassadeur du Tchad en France. A 65 ans, le diplomate pourra se départir de son étiquette de « doyen des diplomates africains » en poste à Paris pour plancher sur les dossiers régionaux notamment sécuritaires à l'heure où le Tchad se targue d'être le « gendarme du Sahel ». En parallèle, le président Idriss Deby aura grand besoin d'un diplomate diligent pour bétonner son image internationale au moment où il est vivement contesté à l'intérieur du pays.



Deux banquiers pour renflouer et garder les caisses de l'Etat



Pour garder les coffres étatiques dont les recettes ont fondu suite à l'effondrement des cours du pétrole, Christian Georges Diguimbaye est nommé au ministère des Finances. Ce banquier de formation, actuel fonctionnaire de l'Union africaine doit peut-être sa nomination aux lignes diversifiées sur son CV. Christian Georges Diguimbaye a en effet travaillé au sein de la Banque africaine de développement (BAD après avoir fait un passage à la Banque des Etats d'Afrique centrale (BEAC).

Pour appuyer l'argentier du pays d'Afrique centrale dans sa délicate mission de rééquilibrage des comptes, Ngueto Tiraina Yambaye, nommé à l'Economie et à la Planification du développement. Cet ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international (FMI) où il a été administrateur en charge du Groupe africain, devra collaborer avec son homologue des Finances dans les dossiers les plus brûlants : le rééquilibrage des comptes publics et la diversification de l'économie.



Un greffier pour la Justice et un cinéaste à la culture



Ahmat Mahamat Hassan est le nouveau Garde des Sceaux. Maître de conférences en droit public et sciences politiques à l'université de Ndjamena, le ministre de la Justice doit s'atteler à la réforme d'un système judiciaire critiqué pour son manque d'indépendance et ses procédures. Mais l'homme connaît bien les couloirs des prétoires de son pays pour avoir été greffier.



Pour compléter la liste des nouveaux entrants au gouvernement, Idriss Deby a promu Mahamat Saleh Haroun au ministère du Développement touristique, artisanal et culturel. Le cinéaste, Prix du jury au Festival de Cannes en 2010 pour « Un homme qui crie », pourrait mettre à profit sa caméra pour tourner des films destinés à redonner une image touristique au Tchad, déserté par les touristes étrangers.



Par Ibrahima Bayo Jr.