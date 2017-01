Technologie - Socratic : L’application qui fait les devoirs à la place des élèves !

Socratic est une application qui risque bien de faire parler d’elle très longtemps. Disponible pour le moment sur iOS et sur un site web (l’application Android arrive bientôt), Socratic propose de faire les devoirs à la place des élèves. Et en plus de faire le travail pour eux, elle les fait réviser pour qu’un jour, ils n’en aient plus besoin.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2017 à 18:17 | | 0 commentaire(s)|