Technologie: Voici ce que le ‘i’ dans iPhone signifie

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 12:18 | | 0 commentaire(s)|

Nous le voyons depuis des années. iMac, iPod, iTunes, iPhone, iPad – le préfixe « i » omniprésent a marqué la plupart des produits Apple depuis la sortie de l’iMac en 1998. Mais pourquoi? Qu’est-ce que ce »i » veut dire?

L’Internet a fait des vagues récemment en rappelant exactement ce que signifie ce « i » d’Apple. Lors d’un événement Apple en 1998, Steve Jobs a présenté l’iMac, expliquant le lien entre « i » et « Mac ».

« IMac vient du mariage de l’effervescence d’Internet avec la simplicité de Macintosh », a-t-il déclaré.

En 1998, le « i » d’iMac signifiait Internet.



Internet

Individuel

Instruire

Informer

Inspirer Outre Internet, le préfixe d’Apple signifiait aussi individuel, instruire, informer et inspirer.

Depuis lors, le «i» a dépassé sa signification Internet-centrée; Apple n’avait probablement pas l’Internet en tête quand il nommait l’iPod original.

Lorsque l’iPhone a été annoncé en 2007, l’un de ses trois ingrédients clés était la communication par Internet, ce qui a ramené le «i» à sa signification originelle d’Internet. (Les deux autres fondamentaux étaient la musique et les appels téléphoniques.)

Depuis lors, presque tous les appareils ont intégré une certaine forme de connectivité Internet, et le «i» a perdu son association avec ce sens spécifique et est venu représenter la marque Apple.

Mais comme Apple continue de se développer sur d’autres marchés, y compris les smartwatches et les téléviseurs, son célèbre préfixe semble être en train de disparaitre. Au lieu de iWatch et iTV, nous avons Apple Watch et Apple TV. Peut-être parce que nous n’avons plus besoin de savoir que nos appareils se connectent à Internet.

Par ailleurs, une autre thèse soutient que le i que l’on voit sur l’imac, l’iPhone, l’iPad, l’iPod, etc., provient tout simplement de l’initial de celui qui a réalisé le design du premier iMac : Jonathan Ive. Il est également à l’origine du design de tous les produits qui sont sortis, y compris ceux qu’Apple commercialise aujourd’hui.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook