Téléphonie: Comment le Sénégal compte octroyer le 4e Opérateur virtuel MVNO aux étrangers

Le dernier délai pour le dépôt des candidatures pour l’octroi de la licence de VMNO 4e opérateur virtuel était fixé au lundi 05 juin avant minuit. C’était jour férié pour cause de Pentecôte, cela n’empêche, des sociétés sénégalaises telles que Origines S.A, Sirius Afrique, Oumou Informatique, Vectome Mobile SA, CCBM, Afrique ACCESS, GFM, Starlog, Wiss Africa, Wotel et la Poste sont venues déposer leurs dossiers.



Mais le respect de procédure est loin de garantir la transparence dans ce marché, car il faut déjà relever que les accords de l’octroi de licences sont louches. A cela s’ajoute l’existence de lobbies qui veulent tordre la main au ministre des Télécommunications et à l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARTP) pour écarter les Sénégalais.



Dans la loi, il faut au moins avoir une ancienneté de 4 ans pour être éligible. Une société étrangère, Lycomobile Mobile, sous couvert d’une société sénégalaise, a créé dans l’urgence une nouvelle société le 23 mai 2017. Dénommée LYCAMOBILE SENEGAL SARL, cette nouvelle société a investi de gros moyens pour faire écarter les sociétés sénégalaises du marché.



Etant donné que Lycamobile n’est pas éligible, sur la base de la règle de l’ancienneté, Birane Ngom, le frère du député Farba Ngom, avec sa société Wotel, s’est associé avec Lycamobile internationale pour gagner l’appel d’offres.



L’opérateur qui gagnera ce marché sera connu le vendredi 09 juin. Mais, ça sent déjà le parfum de corruption.



Lycamobile a débarqué d’urgence au Sénégal pour détrôner toutes les sociétés sénégalaises, avec ses partenaires qui ont la mainmise sur le ministère des Télécommunications. Cela risque de créer un gros scandale.



L’opérateur virtuel VMNO est une société détentrice d’une licence pour exploitation d’un réseau télécoms mais qui ne possède pas de concession de spectre de fréquences ni d'infrastructures de réseau propres.Cette opération est ouverte uniquement aux investisseurs nationaux.



L’affaire de la 4 G rappelle le contrat avec Total. Comme quoi le Sénégal continue de tout filer aux étrangers et accepte une nouvelle colonisation….économique.



Afriquemidi.com