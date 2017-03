Téléphonie en Afrique de l'Ouest: Le « Free roaming » s'installe Le Free roaming, une ère nouvelle s’ouvre pour les utilisateurs de la téléphonie vivant au Sénégal, au Mali, au Burkina, en Guinée et au Togo. Ces 5 pays ont signé un protocole d’accord instituant le « Free roaming » entre eux. Il prend effet à partir de ce 31 mars 2017,



Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2017 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|

Cette technologie permet aux ressortissants de ces pays, à travers un réseau unique, de pouvoir émettre des appels et en recevoir aux tarifs locaux, sans taxes d’itinérance. « Vous imaginez le soulagement que cela représente pour le voyageur qui, avant cet événement, était obligé de se rabattre sur les OTT au détriment des opérateurs titulaires de licence. Ce projet est (destiné aux) consommateurs vu son impact sur le voyageur », a déclaré Abdou Karim Sall, directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP).



Désormais, la réception d’appels et de Sms, pour les populations de ces 5 pays voyageant dans la zone sera gratuite. Cependant, cette gratuité va se limiter à un volume de 300 minutes d’appel durant un délai de 30 jours. « Cela, pour éviter d’avoir des roameurs permanents« , explique le Dg de l’ARTP. Aussi, les appels et les SMS émis seront facturés aux tarifs appliqués par les opérateurs du pays visité.



« Pour les usagers sénégalais en partance au Mali, la réception d’appels coûtait 200 francs Cfa la minute, l’appel vers un opérateur local 400 francs Cfa la minute, et l’appel vers le pays d’origine ou à l’international, 1100 francs la minute », souligne Abdou Karim Sall.



« Pour le voyageur sénégalais qui se rendra au Mali la réception d’appels coûtera 0 franc (pour 300 minutes), à partir du 31 mars », note Abdou Karim Sall. Avant de poursuivre. « Ils recevront gratuitement leurs appels sur leurs portables. Leurs appels vers un opérateur local coûtera 150 francs Cfa la minute, au lieu de 200 francs Cfa; l’appel vers le pays d’origine et vers l’internationale 300 francs Cfa la minute au lieu de 400 francs Cfa; l’envoi Sms toutes destinations à 100 francs Cfa. Pour l’appel international, le coût passe de 1100 francs Cfa la minute à 300 francs Cfa la minute ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook