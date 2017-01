Téléphonie : le roaming gratuit à partir du 31 mars 2017 Le 30 mars prochain, dans les 7 pays qui composent la SMART Africa que sont le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée Conakry, la Sierra Léone, le Burkina Faso et le Togo, la taxe de réception d'appels dans un pays étranger sera supprimée. A partir de cette date le free roaming s'installera. C'est une façon de matérialiser l'intégration africaine avec le projet One Network qui vise à doter le contient d'un seul et unique réseau téléphonique.

Après la suppression de la barrière douanière et l'avènement de la carte d'assurance communautaire, c'est au tour du secteur des télécommunications de faire de l'intégration africaine, une réalité.



Le 30 mars prochain, il sera supprimé la taxe sur les appels reçus quand on se trouve à l'extérieur du pays où on est abonné. Ainsi, l'abonné Sénégalais, par exemple qui se rend à Bamako pourra recevoir des appels sur son numéro habituel sans payer le coût de réception .



L'annonce a été faite par le directeur général de l'ARTP (autorité de régulation des télécommunications et des postes) lors de la signature du protocole d'accord faisant du Togo le 7 éme pays à appliquer le free roaming le 30 mars prochain. Il faut aussi noter que les chefs d'Etat de l'Union Africaine avaient demandé lors du sommet de Kigali, la création d'un réseau africain de télécoms pour réduire les coûts téléphoniques.



Etant donné que les 7 pays d'Afrique de l'ouest concernés ont pour objectif d'accélérer le développement par les TIC, étaient déjà à pied d'oeuvre, c'est tout naturellement que que la structure a sauté sur l'occasion. Ainsi, pour attirer les autres pays, Smart Africa veut appliquer le free roaming afin de faire des émules, et par conséquent de l'appliquer sur tout le continent. A cet effet, une réunion des pays membres de la Smart Africa sera organisée en avril prochain pour faire l'état des lieux de l'application du free roaming.



Source le quotidien

