Télescopage entre Y en a marre et Cojer le 7 avril: Macky Sall désamorce la bombe L’affrontement du 7 avril n’aura finalement pas lieu. En effet, le chef de l’Etat a interdit à Thérèse Faye Diouf et Compagnie de tenir leur rassemblement prévue le 7 avril prochain à la Place de l’Obélisque pour contrer celle de Y’en a marre.



Le président de la République désamorce la bombe qui pourrait découler de la contre-manifestation que la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) comptait organiser le 7 avril prochain, date du rassemblement du mouvement Y en a marre.



En effet, informe Ansoumana Sané, membre du secrétariat exécutif national de la Cojer, Macky Sall les interpellés pour : « surseoir notre rassemblement du 7 avril 2017 à la même place, c’est-à-dire, à la place de l’Obélisque».



Cette décision du président de l’Alliance pour la république (Apr) répond à un désir de donner l’exemple à suivre dans un Etat de droit : «Aujourd’hui, le jeu de la démocratie dans notre pays nous a prescrit et commandé une attitude républicaine à laquelle tous les hommes et acteurs politiques sont astreints», déclare-t-il.



N’empêche, les jeunes apéristes ne renoncent pas à leur intention d’apporter la réplique à Fadel Barro et Cie car, renseigne-t-il, «je dois vous avouer que nous allons, pour apporter la riposte à «Y en a marre» et prouver à leurs membres et sympathisants qu’ils n’existent que de nom au Sénégal, organiser dès le 9 avril 2017 un grand rassemblement soit à Arafat, ou à Diamalaye ou bien à la place de l’Obélisque qui est notre préférence…».



