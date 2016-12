Tentative d'extorsion de fonds: Comment Cheikh Gadiaga et et son faux Rg sont tombés

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Décembre 2016 à 09:04

Après 48 heures de garde à vue à la Brigade gendarmerie de Ngor, Cheikh Gadiaga et son complice ont été déférés hier devant le Procureur de la République près le Tribunal de Dakar, à charge pour ce dernier de les fixer sur leur sort. Mais le moins que l'on puisse dire est que les deux "délinquants présumés" risquent gros. Que s'est-t-il passé? Libération raconte que Cheikh Gadiaga et s'est présenté à Cheikh Amar avec son complice qu'il a présenté comme un élément des Renseignements généraux. Sur place, le "RG" a sorti un soit disant procès-verbal de la gendarmerie et dans le document, il est dit que l'un des fils de Cheikh Amar est impliqué dans un accident mortel. En réponse à ses interlocuteurs, le patron du TSE leur fera comprendre que c'est une rumeur savamment entretenue depuis longtemps pour salir sa famille. Pendant ce temps, les gendarmes que Cheikh Amar a fini d'alerter, suivaient de loin cette scène digne des plus grands malfaiteurs. Les deux "amis" qui ne savaient pas ce qui se tramait ont alors exigé la somme de 10 millions de francs CFA en menaçant au cas contraire de divulguer le faux PV. C'est ainsi que l'homme d'affaire a fait mine de jouer le jeu devant eux, en leur remettant la somme réclamée. C'est dans ces circonstances, indique le journal que les gendarmes de Ngor ont débarqué pour les arrêter. Menottés et conduits à la Brigade de Ngor, ils ont fait des pieds et des mains pour se tirer d'affaire sans succès.



